Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret - Haberler
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Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret etti.

Samsun Adalet Sarayı'na gelen Çetin, Cumhuriyet Başsavcılığındaki şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çetin, Başsavcı Kılıç ile makamında bir araya gelerek sohbet etti. Kılıç, ziyareti anısına Çetin'e "Bandırma Vapuru" maketi hediye etti.

Ziyarette Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de hazır bulundu.

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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