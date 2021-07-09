Bornova'da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde boynundan silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Doğan Can Ş. (25) uyuşturucu madde almak istediği kişilerle Ümit Mahallesi 7300. Sokak'ta buluşup henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, bulundukları otomobilden Doğan Can Ş'ye tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan vurulan Doğan Can Ş, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal