Son dakika haber! İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Enver Cibeli idaresindeki 46 NF 071 plakalı otomobil, Tire- Belevi kara yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Araçtaki Ufuk Buldanlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Kemal Devrim, 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk ve Torbalı'daki hastanelere kaldırıldı.
AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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