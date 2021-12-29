Son dakika haber! İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Enver Cibeli idaresindeki 46 NF 071 plakalı otomobil, Tire- Belevi kara yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Araçtaki Ufuk Buldanlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile Kemal Devrim, 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk ve Torbalı'daki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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