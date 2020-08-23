Son dakika haber: İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
23.08.2020 05:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:50
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA