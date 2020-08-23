Son dakika haber: İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber: İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika haber: İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
23.08.2020 05:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:50

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz ve 4 dozerle yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Geçen sene Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar'a sıçrayan yangın bölgesine yakın olan alanda soğutma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

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