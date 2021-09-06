Son dakika haber! İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz