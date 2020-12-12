İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü

12.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:36
İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs pompalı tüfekle öldürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde N.O.'nun (35)eve gelmemesi üzerine endişelenen annesi, oğlunu aramak için dışarı çıktı. N.O.'nun annesi, Zerdalidibi mevkiinde oğlunu pompalı tüfekle öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede N.O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ N.O.'nun bir süre önce korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, N.O.'nun 12 yıl önce, yol kavgası nedeniyle öldürdüğü iddia edilen komşusunun oğlu M.C.'nin şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli çıkan 7 kafadarın kısıtlama gezintisine polis engeli
Cezaevinden izinli ayrıldı, dönüşte uyuşturu ile yakalandı
Cezaevinden izinli ayrıldı, dönüşte uyuşturu ile yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Sörloth Ali Palabıyık Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de cezaevinden izinli çıkan şahıs öldürüldü - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 20:43:27. #1.15#
title