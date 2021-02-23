Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü
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Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü

23.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:44

İzmir'in Konak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Semti'ndeki evinde S.İ. ile Özgür Naygı (25) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Şüpheli S.İ, Naygı'yı başından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özgür Naygı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelere göre, maktulün tüfek ya da delici bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Olay yerine gelen Özgür Naygı'nın bazı yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zanlı S.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü
Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü
Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü
Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada başından yaralanan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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