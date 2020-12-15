Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada
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Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada

15.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:36

Son dakika habere göre - İstinat duvarının çökme anı kamerada Kahramanmaraş'ta bir sitenin istinat duvarının çökme anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi Çöken duvarın altında kalan 3 araç hurdaya döndü Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı 3 otomobilin üzerine çöktü.

- İstinat duvarının çökme anı kamerada

Kahramanmaraş'ta bir sitenin istinat duvarının çökme anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Çöken duvarın altında kalan 3 araç hurdaya döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı 3 otomobilin üzerine çöktü. Otomobiller hurdaya dönerken o anlar sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Oniklişbuat ilçesi, Üngüt Mahallesinde meydana gelen olayda, bir sitenin istinat duvarı gece yağmurun etkisiyle gece 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada istinat duvarı altında kalan 3 otomobil hurdaya dönerken yaşananlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Korku ve paniğin hakim olduğu görüntülerde, site sakinleri dışarı kaçışırken, çok sayıda polis ve itfaiye ekibi ise olay yerine geldi.

Sabaha karşı yaşanan göçük sırasında 6 otomobil ise devrilmekten çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaşanan olay gün ağırınca daha belirgin olurken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Olay sırasında yüksek bir ses duyduğunu söyleyen site sakini Bekir Yorulmaz, "Yağmur yağıyordu ve bir gürültü geldi, o gürültüye uyandık. Aşağılara baktık ki istinat duvarı arabaların üzerine çökmüş. Polis geldi ve önlem aldı, itfaiye ile birlikte yukardan düşecek olan araçları çektiler" diye konuştu.

Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada
Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada
Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada
Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada
Son dakika haber | İstinat duvarının çökme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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