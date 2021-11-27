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Son dakika haber: İşten dönerken tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İşten dönerken tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde işten evine dönen bir genç, yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde işten evine dönen bir genç, yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe ilçesi tarihi İpekyolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işten eve gitmek isterken Güneydoğu Galericiler sitesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Davut İlhan'a (27) sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir tır çarptı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İlhan, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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