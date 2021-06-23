Son Dakika | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın ve Sivas'ta bugün saat 00.00'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 39 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi. Öte yandan, operasyon düzenlenen adeselerden biri Pendik Yeniasır Caddesi üzerinde bulunan 4 karlı bir apartmanın 2. katı, bir diğer adres ise Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Ağrı Sokak'ta buluna bir adresti. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülenirken, Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı