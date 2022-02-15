İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI - Haberler
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İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ali Çağlar TINBEK / -İSTANBUL ve Van'da düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ -İSTANBUL ve Van'da düzenlenen PKK operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK terör örgütü adına faaliyette bulunan şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul ve Van'da 20 şüpheliye yönelik 19 adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel belgeler, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon görüntüleri


İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

İSTANBUL VE VAN'DA PKK OPERASYONU; 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ali Çağlar, PKK, Güncel, Haberler

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