Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Son dakika gündem haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Sarıyer'de Demirciköy Mahallesi muhtarı Nebahat İmamoğlu'nu ziyaret eden jandarma ekibi, çiçek takdim etti. Ardından Demirciköy meydanında stant kuran kadın jandarma görevlileri, buradan geçen kadınlara karanfil dağıttı, çeşitli hediyeler verdi.

İş yerlerini de ziyaret eden jandarma ekibi, kadın esnaf ve çalışanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın telefonlara indirilmesi durumunda herhangi bir şiddet olayında tek butonla ihbarda bulunulabileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara