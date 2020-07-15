İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
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İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

İstanbul'da önceki gece taksicinin yumruklarla saldırdığı yolcunun 3 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

15.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:11

Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

YUMRUKLA SALDIRDIĞI ANLARI ÇEVREDEKİLER KAYDETMİŞTİ

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ŞOFÖRÜN TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.

DARBEDİLEN MÜŞTERİ İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

İstanbul'da taksicinin saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
GERCEK: sayın İMAMOGLU kaldırın şu taksici adı altındaki vandaları bıktık duzenleme yapın yeter artık TÜRKİYENİN her şehri bıktı bu kural tanımaz taksici eşkiyalarından
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