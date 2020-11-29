Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
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Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu

29.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:11
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu

Son dakika gündem haberi: KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.  Güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı. Üsküdar Sahili ve Kadıköy'de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili'nde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da deniz havası aldı.  Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

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- İstanbul

Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu
Son dakika haber! İstanbul'da kısıtlama bitti, sahillerde yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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