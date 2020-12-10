İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı

10.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:24

Fatih'te Ürdün uyruklu bir kişinin eşini kaçırarak fidye istedikleri iddia edilen 2'si polis memuru 8 kişi yakalandı.

İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa'daki bir banka şubesi çalışanı, yabancı uyruklu bir kişinin başkasına ait pasaport ve banka kartıyla 13 bin dolar çekmeye çalışması üzerine durumu polise bildirdi. Polis, Suriye uyruklu Arafat A'yı bankada gözaltına aldı.

Arafat A. polise, önceden tanıştığı Ürdün uyruklu Feras A'nın yanına gelerek, karısının Suriyeli mafya tarafından kaçırıldığını, eşinin şüphelilerin ellerinde olduğuna dair araç içinde çekilmiş videolar attıklarını, eşini kurtarmak için 13 bin doları şüphelilere teslim etmesi gerektiğini anlattığını söyledi.Arafat A, Feras A'nın şüphelilerle görüşmeye gideceğini söyleyerek pasaportu ve banka kartını kendisine verdiğini, Feras A. aradığı zaman bankadan parayı çekip kendisine ulaştıracağını ifade etti.Suriyeli Arafat A, Feras A'nın bebeğini de bakacak kimse olmadığı için kendisine bıraktığını, kendisinin de bebeği patronu Manhal K'ye emanet ettiğini anlattı.

BULUŞMA NOKTASINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Polisin çalışma yürüttüğü sırada Feras A, telefonla Arafat A'yı aradı. Telefonu açtıran polis, kendisi de şüpheliler tarafından alıkonulan Feras A'dan buluşma noktasına ait bilgileri aldı. Feras A'nın gönderdiği Yedikule Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, burada U.B. ve Fatih'te görevli polis memuru M.Ç'yi yakaladı. Şüpheli U.B. ve M.Ç'nin ifadeleri doğrultusunda Ürdünlü Feras A. operasyon düzenlenen adrese 100 metre mesafedeki bir araçta, elleri kelepçeli halde bulundu. Feras A. kurtarılırken, araçta bulunan emekli başkomiser B.M.D. gözaltına alındı. Feras A'nın eşinin de Eyüpsultan'daki bir kafede tutulduğu bilgisini alan polis, düzenledikleri baskınla Ürdünlü Arwah A'yı kurtardı. Kadının yanında bulunan Ü.K. ve Y.Ö. ile Eyüpsultan'da görevli polis memuru F.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 2'si polis memuru 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hakan Taşıyan Caner Cindoruk Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 23:32:35. #1.14#
title