İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

02.02.2021 03:26 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:39
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da FETÖ'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, il genelinde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kartal Yakacık Mahallesi Hürriyet Aytaç Sokak'taki  5 katlı apartmanın giriş katında bulunan daireydi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri adreste bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


- İstanbul
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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