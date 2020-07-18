Son dakika haber! İstanbul'da doktor koronavirüs nedeniyle öldü
Bir son dakika haberine göre FLORENCE Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
18.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:12
FLORENCE Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunu ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kaynak: DHA