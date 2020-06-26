Son dakika haber: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KEREM AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDI Son dakika güncel haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü. Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cuma namazında Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Kaynak: DHA