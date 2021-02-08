Son dakika haber: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında...

08.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:04
Son dakika haber: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında...

Son dakika haber: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında... - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 14:08:10. #1.16#
title