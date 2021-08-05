Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
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Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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