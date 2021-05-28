Son dakika haber: Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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Son dakika haber: Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Son dakika haber: Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yörede "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yörede "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Emin Ateş'in kullandığı tarım aracı, Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım aracında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Ateş'in cenazesi, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haber: Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Son dakika haber: Isparta'da sulama kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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