Son dakika haber... İşkence edilen köpeğe çocuklar sahip çıktı

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildikten sonra sakat kalan köpeğe mahallenin çocukları sahip çıktı.

Erzurum'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildikten sonra sakat kalan köpeğe mahallenin çocukları sahip çıktı.

Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sokak köpeğine işkence edildi. Ayak bileğinde kırık olan köpek polis ekipleri tarafından çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayağı kırılan köpeğe ise mahallede ki çocuklar sahip çıktı. Çocuklar ismini "Karabaş" koydukları hasta köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyorlar.

Çocuklardan Samet Çelik, Karabaş'ı çok sevdiklerini ifade ederek, "Karabaş'ı mahalleye arabayla gelen kişiler bıraktı gittiler. Daha sonra bir erkek bir kadın mahallede spor yaparken Karabaş onlarla oynamak istedi. Sonra ona tekme attılar. Karabaş geldiğinde topallıyordu. Burada oturan polis abilere haber verdik onlarda veterineri çağırdı. Köpeğimizi biz besliyoruz. Dün bulduğumuzda köpeğin ayağı çok kötüydü" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı