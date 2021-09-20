Son dakika haber: İskelede yangın çıktı, vatandaşlar seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan kulübede yangın çıktı, vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Nissibi köprüsü yapılmadan önce Siverek-Adıyaman arasında ki feribot seferlerinin yapıldığı iskelede bulunan kulübede, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye pikniğe gelen vatandaşlar, kulübeden dumanların yükseldiğini fark etmeleri üzerine yangına hortum ve kovalarla müdahale etti. Kısa sürede alevlerin sardığı kulübe kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA