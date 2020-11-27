Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

27.11.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:31

Gelen son dakika haberlerine göre - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı: 2 ölü Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde hükümet karşıtı protestocularla Şii Sadr grubu yanlıları arasında çatışmalar yeniden başlarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

- Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı: 2 ölü

Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde hükümet karşıtı protestocularla Şii Sadr grubu yanlıları arasında çatışmalar yeniden başlarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Şii lider Mukteda el-Sadr'ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazından sonra Nasıriye kentinde Sadr destekçileri kent merkezindeki el-Hububi Meydanı'nda hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmış, çıkan olaylarda 1 protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirilirken, 50'den fazla yaralı olduğu aktarıldı.

Ölen protestocuların cenaze törenine katılan öfkeli grup hükümet karşıtı sloganlar atarken, şiddet olayları akşam saatlerinde Sadr yandaşlarının meydana dönmesiyle yeniden alevlendi. Protestocuların çadırları ateşe verilirken, güvenlik güçleri ile Sadr yandaşları, protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Protestolara destek veren aktivistler de Irak güvenlik güçleri ile Sadr yandaşlarının birlikte meydana gelerek çadırları yakmaya başladığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını söyledi.

Şii lider Mukteda el-Sadr, Cuma namazında ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanarak iktidara gelmek istediğini söylemişti.

Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberleri! - Irak'ın Nasıriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı- Çıkan olaylarda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU

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