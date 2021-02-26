Son dakika haber... İngiltere eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika haber... İngiltere eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı oldu

26.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:02
Son dakika haber... İngiltere eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı oldu

Son dakika haber: İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May (64) koronavirüs aşısı oldu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May (64) koronavirüs aşısı oldu. May, hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu vuruldu. May, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Covid-19 aşımı yeni yaptırdım. Güvenli, etkili ve ağrısızdı. Sıra size geldiğinde, lütfen aşıyı olun. Bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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