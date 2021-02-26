Son dakika haber... İngiltere eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs aşısı oldu

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May (64) koronavirüs aşısı oldu. May, hangi aşıyı olduğunu açıklamadı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May, koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu vuruldu. May, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Covid-19 aşımı yeni yaptırdım. Güvenli, etkili ve ağrısızdı. Sıra size geldiğinde, lütfen aşıyı olun. Bu virüsü ancak birbirimizi koruyarak yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı