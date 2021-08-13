Son dakika haber! İngiltere'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 6 ölü
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Son dakika haber! İngiltere'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 6 ölü

Son dakika haber! İngiltere'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İngiltere'nin Plymouth kentinde dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu aralarında 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

İngiltere'nin Plymouth kentinde dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu aralarında 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Plymouth kentinin Keyham ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırının bilançosu belli oldu. Yaşanan olayda kurşun yaralanması sonucu, 3'ü kadın, 2'si erkek ve 1'i 10 yaşında bir çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, olay yerinde yaralanan birçok kişinin ise hastanede tedavi gördüğünü kaydetti. Bölgeden sorumlu olan Devon ve Cornwall polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı olan bir kişinin de vurulduğunu doğruladı. Polis, saldırıyı "kritik bir olay" olarak nitelendirirken, olayın terörle ilgili olmadığını ve başka bir şüphelinin aranmadığını aktardı.

Plymouth'da Milletvekili Luke Pollard yaptığı açıklamada, "Keyham saldırısında öldürülen insanlardan birinin 10 yaşından küçük bir çocuk olması beni tamamen mahvetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün yaşanan silahlı saldırının ardından acil servis ekipleri, yerel saatle 18.10 civarında olay yerine sevk edilmişti. Yetkililer, Tehlikeli Alan Müdahale Ekipleri (HART), ambulans, ambulans helikopter ve çok sayıda doktorun yerel saat ile 18.12'de olay yerine gönderildiğini belirtmişti. Ayrıca insanlardan dışarı çıkmamaları ve polisin tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunulmuştu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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