Son dakika haber | İl Müdürü Kiyas'ın Kahta temasları
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Son dakika haber | İl Müdürü Kiyas'ın Kahta temasları

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ve beraberindeki heyet Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı'yı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tosun'u ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım'ı ziyaret etti.

Son dakika haber | İl Müdürü Kiyas'ın Kahta temasları
03.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:19

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ve beraberindeki heyet Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı'yı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tosun'u ve Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Kahta'nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri konusunda İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas'a bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısından sonra İl Tarım Müdürü Kiyas, kurum yetkilileriyle ve çiftçilerle beraber badem ve ceviz bahçelerini ziyaret etti. Yapılan temaslarla ilgili konuşan Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, "Bahçe ziyaretlerinden sonra da arpa hasatı yapılan alanları kontrol eden İl Müdürüz Nurettin Kiyas'a, Kahta ile ilgili bütün sıkıntılarımızı ve önümüzdeki günlerde yapılabilecek projelerimizi kendilerine anlattık. İlimizde patenti alınan bademle yapılan tatlılar, Müdür Kiyas'a takdim edildi. Tarım İl Müdürlüğü'nde yeni göreve başlayan Tarım İl müdürümüze başarılar diler, ileriki günlerde de beraber çalışacağımız için mutluluğumuzu paylaşır ve bizleri ziyareti için kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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