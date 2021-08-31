Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
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Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

İSTANBUL(İHA)- Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın
Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur

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