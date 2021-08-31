Son dakika haberleri! İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

Son dakika haberler... İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın

İSTANBUL(İHA)- Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur