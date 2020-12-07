- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı
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- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı

07.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:27

- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde protestocular siyasi partilerin binalarını ateşe verdi.

- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde protestocular siyasi partilerin binalarını ateşe verdi. Olaylarda 1 protestocu öldü, 6 kişi de yaralandı.

Irak'ta Bağdat yönetimi ile petrol geliri paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşları geciken IKBY memurları Süleymaniye kentinde sokağa döküldü. Kente bağlı Seyit Sadık ilçesinde memurlar, kaymakamlık binasını ve siyasi partilerin binalarını basarak ateşe verdi. İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Partisi ve İslami Cemaati partilerinin binasını ateşe veren protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1'i güvenlik mensubu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde de benzer olaylar yaşandı. Güvenlik güçleri ilçedeki siyasi partilerin binasını basmaya çalışan protestocuları havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylarda 16 yaşında bir protestocu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bağdat ile petrol geliri paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY'deki memurların maaşlarından aylardır kesinti yapılıyor ve maaşlar geç ödeniyor.

- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı
- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı
- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı
- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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