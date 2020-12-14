Son dakika haber | Iğdır'da 2 gündür kayıp olan şahıs mağarada ölü bulundu
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Son dakika haber | Iğdır'da 2 gündür kayıp olan şahıs mağarada ölü bulundu

14.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:46
Son dakika haber | Iğdır'da 2 gündür kayıp olan şahıs mağarada ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Iğdır'da 2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası şahıs mağarada ölü bulundu.

Iğdır'da 2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası şahıs mağarada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Taşlıca köyünde yaşayan 6 çocuk babası İbrahim Cantemur (50) iki gün önce ortadan kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine köye giden jandarma ekipleri, Cantemur'un 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı. Arama çalışması başlatan ekipler, Yaycı köyü yakınlarında bir araç buldu. Yapılan incelemede aracın İbrahim Cantemur'a ait olduğu tespit edildi. Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, AFAD ve dedektör köpekler, Cantemur'u bir mağarada ölü buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cantemur'un cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cantemur'un eşi ile 6 çocuğu ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Cinayet ihtimali üzerinde duran ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - IĞDIR

Son dakika haber | Iğdır'da 2 gündür kayıp olan şahıs mağarada ölü bulundu
Son dakika haber | Iğdır'da 2 gündür kayıp olan şahıs mağarada ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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