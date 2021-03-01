Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
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Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

01.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:04
Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: 22 Şubat-1 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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