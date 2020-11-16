Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi.
16.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:10
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay