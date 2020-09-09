Son dakika haber: İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli
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Son dakika haber: İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Son dakika haber: İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli
09.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:02

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. 

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik 'gördüğünüz her şeyi öldürün' talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi. 


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Kaynak: DHA

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