Son dakika haber: İbrahim Kalın: Arakan Müslümanlarına yönelik katliamın sorumluları hesap vermeli Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik 'gördüğünüz her şeyi öldürün' talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi.

Kaynak: DHA