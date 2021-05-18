Son dakika haber: Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'de husumetli olduğu Mustafa Koca'yı (38) kavgada göğsünden bıçaklayarak öldüren Kerim Enes Bayrak (21) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de husumetli olduğu Mustafa Koca'yı (38) kavgada göğsünden bıçaklayarak öldüren Kerim Enes Bayrak (21) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokak'ta meydana geldi. İki yıl önce bir içkili mekanda kavga eden Mustafa Koca ve Kerim Enes Bayrak, kısıtlamanın alduğu saatlerde sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kerim Enes Bayrak yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Koca, kurtarılamadı.Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Kerim Enes Bayrak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. 


Son dakika haber: Husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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