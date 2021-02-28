Son dakika haber | Hindistan'da dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu
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Son dakika haber | Hindistan'da dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu

28.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:40
Son dakika haber | Hindistan'da dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu

Son dakika gündem haberi: Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.

Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yasa dışı horoz dövüşü sırasında ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken sahibini yaraladığını bildirdi.

Jeevan, jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.

Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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