Son dakika haber: HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı
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Son dakika haber: HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Son dakika haberi... Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

23.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:01

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.

Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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