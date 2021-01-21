Son dakika haber... HDP'li milletvekili evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı, gerginlik yaşandı (2)
Son dakika haber... HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMADiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu, HDP İl Başkanlığı binasından çıkarken zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet...
HDP'Lİ VEKİLE SORUŞTURMA
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin önünde evlat nöbeti tuttuğu, HDP İl Başkanlığı binasından çıkarken zafer işareti yapan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK