Son dakika haber... HDP'li Feleknas Uca: "Kadim Ezidi halkına saygı duymak zorundayız"
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Son dakika haber... HDP'li Feleknas Uca: "Kadim Ezidi halkına saygı duymak zorundayız"

Son dakika haberine göre HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "İnançları ve kültürlerinden dolayı katliamlara ve saldırılara maruz kalan kadim Ezidi halkına saygı duymak zorundayız." dedi.

Son dakika haber... HDP'li Feleknas Uca:
29.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:55

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "İnançları ve kültürlerinden dolayı katliamlara ve saldırılara maruz kalan kadim Ezidi halkına saygı duymak zorundayız." dedi.

Uca, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki hafta Ezidiler'in Şengal'de DEAŞ tarafından katledilişinin yıl dönümü olduğunu, bu katliamın tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

DEAŞ'ın binlerce Ezidi'yi çocuklarının gözü önünde katlettiğini belirten Uca, 400 bin Ezidi'nin topraklarından edildiğini, 150 bin Ezidi'nin Türkiye'de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'a sığındığını ifade etti.

DEAŞ'ın elinde halen 3 bine yakın Ezidi bulunduğunu anlatan Uca, "Bu katliama Türkiye kör ve dilsiz kalmıştır. Önce 72 millet için, sonra kendileri adına dua eden Ezidi halkı size ne yapmış olabilir ki yaşananları onlara reva görmektesiniz. İnançları ve kültürlerinden dolayı katliamlara ve saldırılara maruz kalan kadim Ezidi halkına saygı duymak zorundayız. Türkiye 3 Ağustos gününü 'Ezidi Soykırımı' ilan etmelidir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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