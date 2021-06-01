Son dakika haber... Hayvanlarını otlatırken yıldırımın isabet ettiği şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Çankırı'da hayvanlarını otlattığı esnada yıldırım isabet eden şahıs hayatını kaybetti.

Çankırı'da hayvanlarını otlattığı esnada yıldırım isabet eden şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Deliler Mevkiinde kendisine ait küçükbaş hayvanları otlatan Mustafa Budak'a (32) yıldırım isabet etti. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Budak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Budak'ın cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı