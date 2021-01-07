Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

07.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:50
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın altında 80 muhabbet kuşunun bulunduğu depoda havalandırma fanı yandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir binanın altında 80 muhabbet kuşunun bulunduğu depoda havalandırma fanı yandı. İtfaiyenin anında müdahalesi ile kuşlar kurtarıldı.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Örnek Sokak'ta bulunan bir binanın altındaki depoda sabah saatlerinde arızalanan havalandırma fanı yandı. Çevredekiler depodan çıkan dumanı görüp, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi içeri dolan dumanı tahliye etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle, Semih Orak'ın depoda baktığı 80 muhabbet kuşu dumandan etkilenmekten kurtuldu.İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Semih Orak, "80 tane kuşum var. Bunların içerisinde yavru olanlar da var. Neyse ki itfaiyenin anında müdahalesi ile hayvanlarıma bir şey olmadı. İtfaiyeye teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Havalandırma fanı yanan depodaki 80 muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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