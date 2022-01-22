Son dakika haber... Hataylı çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama" kitabı hediye ettiler - Haberler
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Son dakika haber... Hataylı çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama" kitabı hediye ettiler

Son dakika haber... Hataylı çocuklara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

HATAY (İHA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuklara "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı hediye etti.

Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Antakya Jandarma Trafik ekipleri tarafından çocukların karne heyecanlarını paylaşmak amacıyla Vali Teoman İlkokulu'na ziyarette bulunularak okulda eğitim ve öğrenim gören öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttılar.

Öğrencilere, meslekleri hakkında bilgiler veren Jandarma personeli tarafından, 'Tim Jandarma' isimli çizgi film serisi izlettirildi ve karne hediyesi olarak okuma kitabı, boyama kitabı, kitap ayracı, balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak öğrencilerin karne günü sevincine ortak oldular. - HATAY

Son dakika haber... Hataylı çocuklara Jandarma Çocuk Kitabı ve boyama kitabı hediye ettiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hatay, Çocuk, 3. Sayfa, Haber

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