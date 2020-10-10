Son dakika haber! Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)
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Son dakika haber! Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)

10.10.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:13
Son dakika haber! Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)

Bir son dakika haberine göre YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASIHatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi.

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadesine yer vermişti.


Son dakika haber! Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)
Son dakika haber! Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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