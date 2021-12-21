Son dakika haber! Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 261 litre sahte içki, 33 şişe sahte bandrollü kaçak içki ile 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title