Son dakika gündem: Demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir okuldan demir kapı çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir okuldan demir kapı çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Saraycık Mahallesi'nde bir okulda demir kapının olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, demir kapıyı çalanın H.Ö. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan zanlının demir kapıyı alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.