Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

03.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:00

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir markete gece saatlerinde gelen şüpheli, iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Şüpheli, raflarda bulunan sigaraları alarak olay yerinden kaçtı.

Market sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri S.C'yi gözaltına aldı.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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