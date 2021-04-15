Son dakika haber | Dağda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kuruyer Mahallesi'ndeki dağ yamacında bir keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti.
Halatla yamaçtan inen itfaiye eri, keçiyi yukarı çıkardı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kurtarılan keçi, sahibi Abdullah Duman'a teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak