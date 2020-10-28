Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

28.10.2020 02:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:25

Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Koçören Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, makilik alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve bir su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm makilik alan ile bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş İlham Aliyev Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Işın Karaca Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Podolski Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Hatay İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 02:25:41. #1.15#
title