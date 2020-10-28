Hatay'da bahçede çıkıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki zeytin bahçesinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Koçören Mahallesi yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, makilik alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve bir su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm makilik alan ile bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz