Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

Son dakika haberleri... Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katkılarıyla hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına lokma ikramı yapıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katkılarıyla hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına lokma ikramı yapıldı.

Hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına yönelik yapılan geleneksel lokma ikramına, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Sertaş Erarslan, Başhekim Yardımcıları Uzman Dr. Mustafa Yılmaz ve Uzman Dr. Sercan Şimşek ile hastane idarecileri iştirak etti. - KÜTAHYA

Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

Son dakika haber: Hastane personelinden lokma ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Hastane, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title