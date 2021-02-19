Son dakika haber | Hasta kadın karlı yolda, iş makinesi ile ambulansa taşındı

Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Dikyolu mezrasında rahatsızlanan kadın, karla mücadele ekiplerinin iş makinesiyle ambulansa yetiştirildi.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Dikyolu mezrasında rahatsızlanan kadın, karla mücadele ekiplerinin iş makinesiyle ambulansa yetiştirildi.

Diyarbakır'da dün gece etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesi Dikyolu mezrasında rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yolu kardan kapanan mezraya ulaşamayınca belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerine durumu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı. Ambulans belli bir mesafeden sonra ilerleyemeyince hasta kadın, iş makinesine alınarak ambulansın olduğu bölgeye getirildi. Hasta kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı