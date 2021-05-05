Son dakika haber! Harçlığını bağışlayan çocuklara Başkan Sertaslan'dan sürpriz hediye
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Son dakika haber! Harçlığını bağışlayan çocuklara Başkan Sertaslan'dan sürpriz hediye

Son dakika haber! Harçlığını bağışlayan çocuklara Başkan Sertaslan'dan sürpriz hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan esnafa destek kampanyasına katılan çocuklar Başkan Mehmet Uğur Sertaslan'ın sürpriziyle karşılaştı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan esnafa destek kampanyasına katılan çocuklar Başkan Mehmet Uğur Sertaslan'ın sürpriziyle karşılaştı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın öncülüğünde Cumhur ve Millet İttifakı partileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Esnaf Odası, yerel basın ile Gemlik'teki yardımseverler iki gün boyunca ortak canlı yayında buluşarak Gemlik esnafının fatura borcu için 700 bin liralık taahhüt toplamıştı.

Düzenlenen canlı yayına Türkiye geneli ve dünyanın dört bir yanından adeta Gemlik esnafına destek yağmıştı. Beş yaşındaki Asya Erdem kumbarasını, 7 yaşındaki Mesut Karataş ve 9 yaşındaki Işıl Yaraş biriktirdiği harçlığını, 11 yaşındaki Kerem Aktay ise bisiklet almak için biriktirdiği parayı esnafa bağışlamış ve programda duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuşlardı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise bu duyarlı miniklere bisiklet hediye ederek onlara teşekkür etti.

Çocukları makamında ağırlayan ve ailelerine teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Çok kıymetli bizim için böyle bir sorumluluğun altına girip, bunu fark etmiş olmanız. Bizim için çok kıymetli size küçük bir hediyem var" dedi ve çocuklara hediyelerini armağan etti. - BURSA

Son dakika haber! Harçlığını bağışlayan çocuklara Başkan Sertaslan'dan sürpriz hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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